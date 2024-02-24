"النشرة": وفاة طفل وإصابة آخر بعد أن هاجمهما كلب مسعور بمخيّم الرشيديّة في صور

أظهر مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة في مخيم الرشيدية- صور، كلبًا مسعورًا وهو يهاجم الطفل (ي.ه.ح.)، حين كان يلهو بالقرب من منزله في المخيّم، قبل أن يسارع ذوو الطفل لانتشاله ونقله إلى المستشفى.

هذا، وأفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ الطفل فارق الحياة بعد تأثره بجراح أصيب بها جرّاء هجوم الكلب، فيما أصيب طفل آخر.