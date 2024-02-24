أظهر مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة في مخيم الرشيدية- صور، كلبًا مسعورًا وهو يهاجم الطفل (ي.ه.ح.)، حين كان يلهو بالقرب من منزله في المخيّم، قبل أن يسارع ذوو الطفل لانتشاله ونقله إلى المستشفى.
هذا، وأفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ الطفل فارق الحياة بعد تأثره بجراح أصيب بها جرّاء هجوم الكلب، فيما أصيب طفل آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": وفاة طفل وإصابة آخر بعد أن هاجمهما كلب مسعور بمخيّم الرشيديّة في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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