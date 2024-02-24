استهدافات إسرائيلية طالت بليدا وأطراف كفرشوبا والهبارية ودويّ صفارات الإنذار في كريات شمونة

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف كفرشوبا وخراج بلدة الهبارية، حيث تزامن ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا.
إلى ذلك، أفادت قناة "المنار"، بأنّ "الطيران الحربي المعادي نفذ غارة جوية جديدة استهدفت بلدة بليدا بعد غارتين شنتهما الطائرات الحربية قبل ظهر اليوم على البلدة".
ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن دويّ صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة.
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