الجيش: توقيف سوريّ إثر دهم منازل ومستودعات عائدة لمطلوبين باليمونة وضبط معمل لتصنيع المخدرات

أعلنت قيادة الجيش، عن دهم منازل ومستودعات عائدة لمطلوبين في بلدة اليمونة في البقاع وضبط معمل لتصنيع المخدرات.

وفي بيان، أوضحت أنّ "في إطار عمليات ملاحقة تجار المخدرات، نفذت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم منازل ومستودعات عائدة لمطلوبين في بلدة اليمونة – البقاع، حيث أوقفت السوري (م.ح.) وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات، وكمية كبيرة من حشيشة الكيف ومواد مخدرة أخرى".

هذا، وسُلِّم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.