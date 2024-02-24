"حزب الله": استهدفنا موقع رويسات العلم وثكنة زبدين وتجمعًا ‌‏عسكريًا إسرائيليًا في تلة الكوبرا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من عصر يوم السبت 24-02-2024 تجمعا ‌‏عسكريا إسرائيليا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

هذا، وأعلن "حزب الله" في السياق نفسه، عن استهداف "موقع رويسات ‏العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

كما أكّد استهداف "مجاهدي المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".