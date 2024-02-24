ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " ثكنتي ‌‏راميم و‏زبدين بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة ‌‏راميم بصواريخ بركان وأصابوهما إصابة مباشرة. ‏

وأضاف البيان: كما ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.