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المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنتي ‌‏راميم و‏زبدين بصواريخ بركان

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ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " ثكنتي ‌‏راميم و‏زبدين بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة. ‏ 

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة ‌‏راميم بصواريخ بركان وأصابوهما إصابة مباشرة. ‏

وأضاف البيان: كما ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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