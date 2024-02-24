تبون: الجزائر تعيش تحولا عميقا على كافة الأصعدة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن الجزائر تعيش تحولا عميقا على كافة الأصعدة، بعد عملية الإصلاح الشاملة.

وحسب سبوتنيك، أكّد تبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس اتحاد العمال الجزائريين بولاية تيميمون جنوبي البلاد: "ببالغ الفخر نحيي هذه الذكرى الغالية علينا جميعا".

وأضاف: "يتعين علينا جميعا الحفاظ على وحدة الصف في عالم مضطرب لمواجهة التحديات".

وقال تبون: "لقد شكل تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين محطة حاسمة في نضال الشعب الجزائري، لاستعادة حريته من الاستعمار". داعيًا كل القوى العمالية إلى الالتفاف حول المسار الإصلاحي.

وكشف تبون، أنّه "تمّ إنجاز أكثر من 141 بئرًا استكشافية وإنتاجية تجسيدًا للالتزام رقم 21".

وتابع تبون: "سنواصل تكثيف الجهود للإسراع في تنفيذ برنامج تثمين المحروقات".

ويتمثل الالتزام رقم 21، الذي قدمه تبون خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 التي فاز بها، في "تشجيع إنتاج الطاقة الأحفورية والطاقة المتجددة واستهداف التصدير في هذا المجال".

وأضاف تبون أن "الجزائر ستواصل جهودها لزيادة قدراتها الإنتاجية من المحروقات من خلال خطة استثمارية طموحة ستسمح بزيادة الإنتاج الأولي للمحروقات في الجزائر بنسبة 2 % سنويا خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2027، لتصل إلى نحو 209 ملايين طن مكافئ بحلول عام 2027".