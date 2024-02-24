رفضت الاستمرار بالعلاقة.. ضبط مسجل اغتصب سيدة وسرق مصوغاتها في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي في الدقهلية، من ضبط مسجل شقي خطر سابق اتهامه في 16 قضية، وذلك بعد بلاغ من ربة منزل اتهمته بالتعدي عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح، وسرقة مصاغها الذهبي وهاتفها المحمول، لرفضها الاستمرار في علاقة عاطفية جمعتهما، وبمواجهته، أقر واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالسميع، مأمور قسم شرطة الكردي، من "غادة .ا.ا"،47 عاما، بدون عمل ومقيمة بندر الكردي، تتهم "عبده.ع.م.م.ع"،33 عاما، عاطل ومقيم بندر ميت سلسيل، بالتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج واستيلائه على مصاغها الذهبي "3 غويشة- خاتم- دبله"، وهاتف محمول وذلك لارتباطها بعلاقة عاطفية فيما بينهما ورغبتها فى عدم الاستمرار فى تلك العلاقة.

وقالت المبلغة فى محضر الشرطة، إنها فور إبلاغه برفض العلاقة العاطفية بينهما، فوجئت بحضور المتهم إلى منزلها وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وقام بالتعدي عليها جنسيا واستولى على مصاغها الذهبي وهاتفها المحمول.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي، من ضبط المتهم بمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات وتم ضبطها .

بالكشف عن المتهم تبين اتهامه فى 16 قضية "مخدرات وسلاح ناري، ومخدرات وضرب، وسرقة"، آخرهم القضية 20/22 جنايات مركز ميت سلسيل مخدرات وسلاح ناري.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.