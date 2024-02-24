قالت مصادر مطّلعة لـ"النشرة" إنّ حراك تكتل "الاعتدال الوطني" النيابي يقوم على اساس دفع انتخابات رئاسة الجمهورية عبر تشاور وجلسات متتالية، يوحي أنه للبحث عن خيار رئاسي آخر، بعد عجز الكتل النيابية عن تسويق مرشحيها، ويلتقي مع روحية الاندفاعة التي تقوم بها اللجنة الخماسية.
واضافت المصادر ان إسم النائب السابق اميل رحمة يتقدم على الاسماء الاخرى في هذه الحالة لاعتبارات عدة، اهمها انه يحظى بقبول معظم المكونات السياسية، نتيجة علاقاته الجيدة معها، بإستثناء حزب "القوات" الذي خرج رحمة من نسيجه السياسي.
ورأت المصادر ان طرح رحمة بشكل جدي يؤسس لمرحلة تفاهم على مستويات الطوائف والاحزاب.
كما انه لا يستفز العواصم الخارجية الاقليمية والعربية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": هل يكون اميل رحمة هو الخيار الرئاسي الوسطي لملاقاة مبادرة "الاعتدال الوطني"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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