أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن قيام الفلسطيني (ح.ب.) من مخيّم عين الحلوة بتسليم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني، بعدما قام منذ أيام بإطلاق النار على الحاجز عند الطرف الغربي للمخيّم لجهة الحسبة، ما دفع الجيش إلى إقفاله والمطالبة بتسليمه". ولاحقًا قام الجيش بإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات والمشاة.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": فلسطيني من مخيّم عين الحلوة سلّم نفسه للجيش بعد إطلاقه النار على حاجز عند أطراف المخيّم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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