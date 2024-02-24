أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "Lari"، بأنّ "مختبر الصحة الحيوانية في الفنار مجهّز لفحص مرض الكلب لدى الكلاب المسعورة". وطلبت من المعنيين بالموضوع والبلديات والجمعيات التي تعنى بشؤون الحيوان متابعة هذا المرض للحد من انتشاره على الاراضي اللبنانية. ويأتي ذلك بعد وفاة طفل وإصابة آخر في مخيم الرشيدية في صور بعد أن هاجمهما كلب مسعور.

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية دعت المعنيين لمتابعة مرض الكلب للحد من انتشاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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