وجه رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، إلى "مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وعلى رأسها المدير العام ورئيس مجلس الإدارة ميشال افرام، وكافة العاملين والموظفين، ولا سيما في مختبرات هذه المصلحة التي تعتبر ركيزة رئيسية في الاقتصاد اللبناني وتشكل نموذجًا لا مثيل له في الإدارة اللبنانية".
ورأى أنّ "موظفي المصلحة ومختبراتها يعملون على مدار الساعة، ورغم كل الإضرابات وكل التردي في الواقع الإداري الداخلي للدولة اللبنانية، تنأى بنفسها هذه المصلحة، عن كل هذا الضجيج ويعمل موظفيها على مدار الساعة ويؤمنون مصالح المزارعين والمستوردين والمصدّرين بشكل سريع جدًا، وعليه لا يسعنا إلا أن نتوجه بتحية إمتنان وشكر وتقدير لهذه المصلحة التي تشكل علامة مضيئة في الإدارة اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر الترشيشي: موظفو مصلحة الأبحاث العلمية يعملون رغم الإضرابات ويؤمنون مصالح المزارعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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