زيلينسكي أعلن توقيع اتفاقين أمنيين ثنائيين مع كندا وإيطاليا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب في أوكرانيا، أنه وقعّ اتفاقين أمنيين ثنائيين مع كندا وإيطاليا، في إطار سعي كييف لتمتين تحالفاتها الغربية.

وجاء في منشور لزيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي احتفاء بالتوصل لاتفاق أمني مع كندا، أن "أوكرانيا اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عامين"، مشيرا إلى ان الاتفاق "يعزّز موقف شعبنا وخصوصا جنودنا".

وشكر زيلينسكي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي يزور كييف.

وأشار مكتب ترودو إلى أن النص "يفصّل التعهّدات الأساسية والطويلة الأمد لكندا على صعيد مواصلة دعم أوكرانيا".

في المجموع ستوفّر كندا مساعدات مالية وعسكرية لكييف بنحو 2,2 مليار دولار في العام 2024، وفق المكتب.

قبيل ذلك، أعلن زيلينسكي توقيع اتفاق أمني مع إيطاليا التي تجري رئيسة حكومتها جورجيا ميلوني بدورها زيارة لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي الذي سبق أن وقّعت بلاده اتفاقات مماثلة مع دول أوروبية عدة على غرار ألمانيا وفرنسا، إن "هذه الوثيقة ترسي قواعد صلبة لشراكة أمنية بعيدة المدى بين أوكرانيا وايطاليا".

وأضعف النزاع أوكرانيا التي تخوض حربا دخلت عامها الثالث في مواجهة روسيا التي تزداد ثقة بعد تحقيقها مؤخرا مكاسب ميدانية، ما يدفع كييف للسعي إلى ترسيخ دعم حلفائها الغربيين لها.

في الأشهر الأخيرة، عرقلت الانقسامات السياسية في واشنطن وأيضا في بروكسل مساعدات غربية تحتاج إليها كييف بشدة.