بوريل: إعلان سموتريتش عن بناء وحدات جديدة بمستوطنات غير قانونية بالضفة هو إعلان تحريضي وخطير

أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أنّ إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "عن بناء 3300 وحدة جديدة في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية، هو إعلان تحريضي وخطير".

ولفت إلى أنّ "المستوطنات تجعل الإسرائيليين والفلسطينيين أقل أمانا وتؤجج التوترات وتعرقل جهود السلام وتنتهك القانون".