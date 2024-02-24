أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أنّ إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "عن بناء 3300 وحدة جديدة في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية، هو إعلان تحريضي وخطير".
ولفت إلى أنّ "المستوطنات تجعل الإسرائيليين والفلسطينيين أقل أمانا وتؤجج التوترات وتعرقل جهود السلام وتنتهك القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل: إعلان سموتريتش عن بناء وحدات جديدة بمستوطنات غير قانونية بالضفة هو إعلان تحريضي وخطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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