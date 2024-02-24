أسامة كمال عن صفقة رأس الحكمة: "تاريخية ووكالات الأنباء مازالت تعيش المفاجأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أسامة كمال، إن العالم ووكالات الأنباء ومراكز الأبحاث لا تزال تعيش المفاجأة منذ إعلان اتفاقية تطوير رأس الحكمة من واقع الرقم الضخم، موضحًا أن مصر استطاعت تحقيق صفقة تاريخية مذهلة.

وأشار "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، إلى أن تسريب صفقة رأس الحكمة قبل إعلانها لم يكن من الحكومة المصرية وكنت أخشى من تأثر المفاوضات لكنها مرت على خير وتمت الصفقة، مشددًا على ضرورة الانتباه من مراوغات تجار السوق الموازي خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "لابد من الانتباه حتى لا تحدث هجمات مرتدة من تجار العملة والذهب والسوق السوداء، ومشكلتنا طوال الوقت أن كل شخص يرى الأمور من زاوية واحدة ولا يرى الرؤية الأوسع"، موجهًا الشكر للرئيس السيسي قائلا: "كل التقدير للرئيس السيسي بيشتغل تحت ضغط عالمي ومحلي وتشكيك".

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