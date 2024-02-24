شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش غدا الأثر التشريعي لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الأحد، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، دراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون المشار إليه.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الاثنين، عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحي بقرية روافع القصير - مركز سوهاج- محافظة سوهاج، عدم البدء في تنفيذ توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي (سوهاج غرب) مما أدى إلى عدم تشغيل مشروعات الصرف الصحي ببعض القرى بمركز سوهاج - محافظة سوهاج، وعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية برديس- مركز البلينا- محافظة سوهاج، تضرر أصحاب محلات منطقة (19) بغابات حي الكوثر- محافظة سوهاج، من فرض مبالغ مالية ضخمة لبند الحراسة على المحلات مما يخالف كراسة الشروط.