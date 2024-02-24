مجموعة السبع طالب إيران والصين بـ"وقف" مساعدتهما لروسيا في حرب أوكرانيا

وجهت مجموعة السبع السبت انتقادًا مباشرًا لكل من الصين وايران لـ"دعمهما اللوجستي لروسيا في حربها ضد أوكرانيا"، وطالبت طهران بـ"وقف" مساعدتها، فيما أبدت قلقها حيال قيام شركات صينية بتزويد موسكو مكونات عسكرية.
وذكر قادة مجموعة السبع، في بيان مشترك، "أننا ندعو إيران إلى وقف دعم الجيش الروسي"، مبدين "قلقهم لعمليات نقل مكونات للأسلحة والمعدات الى روسيا عبر شركات صينية".
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