نتانياهو: سأجتمع بداية الأسبوع مع مجلس الحرب لإقرار خطط عملياتية في رفح

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّه "من مزيج من الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة، سنستعيد الأسرى وسنقضي على حماس ونحقق أهداف الحرب".

وكشف أنّه سيجتمع بداية الأسبوع مع مجلس الحرب الإسرائيلي لـ"إقرار خطط عملياتية في رفح، بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين منها"، على حدّ تعبيره.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات عربية ودولية من شنّ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، حيث ينزح نحو 1.5 مليون فلسطيني جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

هذا، وتتواصل مفاوضات عبر وسطاء من أجل هدنة في غزة وتبادل أسرى، في وقت تؤكّد حركة "حماس" أنها تتفاوض على مبدأ وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.