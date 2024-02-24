"يديعوت أحرنوت": المسؤولون الإسرائيليون يأملون بأن يؤدي الاتفاق بغزة إلى اتفاق على الجبهة مع لبنان

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأنّ "المسؤولين الإسرائيليين يأملون أن يؤدي الاتفاق في غزة إلى اتفاق في الجبهة الشمالية مع لبنان"، موضحة أنّ "هناك توافقًا في إسرائيل على أن الصفقة في غزة يُمكن أن تؤثر أيضًا على الحدود الشمالية، مما يؤدي إلى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل".

وزعمت، بحسب تعبيرها، أنّ "في إسرائيل، هناك أمل في أن يمنح حزب الله، في ظل الهدوء، لبنان الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات جادة من أجل التوصل إلى ترتيب دبلوماسي، من خلال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، والذي سيسمح للبنان بالدخول في مفاوضات جدية من أجل التوصل إلى تسوية".