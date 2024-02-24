أفادت قناة "الجزيرة" عن إطلاق أكثر من 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة. وفي السياق، أكّدت قناة "المنار"، إطلاق "صليات صاروخيّة بإتجاه الأراضي المحتلة وتفعيل صافرات الإنذار والقبّة الحديدية"، مشيرة إلى أنّ "أصوات الإنفجارات تدوي في أجواء القطاع الشرقي والمستعمرات المقابلة للحدود".

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة ودويّ أصوات انفجارات بالمستوطنات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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