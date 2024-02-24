إعلام إسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بجروح بعد سماع إطلاق نار قرب قاعدة عسكرية في النقب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة بعد سماع إطلاق نار قرب قاعدة عراد بمنطقة النقب". وكانت قد أشارت وسائل الإعلام إلى "حدث أمني بالقرب من قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب".

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