ذكر النائب فريد هيكل الخازن، عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، أنّ "جائزة كفردبيان اليوم هي مفخرة للبنان وحضور السفراء خير دليل ان هذا الوطن له الكثير من الاصدقاء، كل ما يحتاجه هو الاستقرار السياسي والدستوري والشفافية في ادارته ليصبح وبسرعة من الاوائل في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر فريد الخازن: كل ما يحتاجه لبنان هو الاستقرار السياسي والدستوري والشفافية ليصبح من الأوائل بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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