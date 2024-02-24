تل أبيب تشتعل .. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين ضد نتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة «قناة القاهرة» في بنأ عاجل لها، أن هناك مواجهات بتل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين ضد حكومة نتنياهو.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية، وعدم وصول طواقم الإسعاف إليهم.