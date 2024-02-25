شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر "صناعة" الحوار الوطنى: مشروع رأس الحكمة يحمل مكاسب للقطاع العقاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بهاء شلبي، المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الشراكة المصرية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة سيكون لها عائد كبير على الاقتصاد المصري وستعود بالنفع على قطاع عريض من الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، والمقرر أن تحتوى بنود هذه الصفقة على الكثير من المميزات التى ستفيد الجانبين وأولها ما يتعلق بتوفير 35 مليار دولار تنعش خزينة الدولة وتساهم فى توفير جزء كبير من احتياجات الدولة المصرية من النقد الأجنبي.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن تلك الصفقة عامل جذب للكثير من الشركات المحلية والعالمية للاستثمار فى منطقة رأس الحكمة وضخ الكثير من الاستثمارات المباشرة نظرا لضخامة المشروع وبصفته عبارة عن مجتمعات عمرانية متكاملة، مشيرا الى أن المبلغ المتوقع أن يستقطبه هذا المشروع والذى يصل الى 150 مليار دولار سيدعم بقوة توفير الآلاف من فرص العمل أثناء فترة الانشاءات وبعد التشغيل الفعلى لكل مرحلة أيضا.

وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية عمل الحكومة على هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر لما له من دور كبير فى مواجهة التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية وحسن استغلال الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشددا على أن القطاع العقاري قاطرة الاقتصاد المصري ويرتبط به أكثر من 100 صناعة وآلاف العمالة المباشرة والغير مباشرة.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الجمعة، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.