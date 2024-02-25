شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة للمحامين، لحضور اجتماع طارئ، وذلك بعد غد الاثنين، بمقر النقابة.

وقررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم السبت، عدم قبول أى دعاوى باستبعاد مرشحين فى انتخابات نقابة المحامين، وقررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد، مع ضرورة وجود الفيش الجنائى فى أوراق التقديم، أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط، دون التدخل فى قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين فى معادها يوم 9 مارس المقبل

ونظرت المحكمة اليوم جلسة نظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام النقيب الحالى، وعدد آخر من المحامين، لاستبعادهم من المنافسة على مقعد النقيب فى انتخابات المحامين 2024.