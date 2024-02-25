البنتاغون: القوات الأميركية والبريطانية قصفت 18 هدفا للحوثيين في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن "القوات الأميركية والبريطانية قصفت 18 هدفا للحوثيين (حركة أنصار الله) في اليمن".

بدوره، أوضح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن "قواتنا شنت مع قوات بريطانية ضربات ضد أهداف عسكرية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن".

وذكر أن الضربات تمت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، معتبرا أن "الضربات تهدف لتعطيل وإضعاف قدرات جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

ولفت إلى أن "الضربات استهدفت 8 مواقع شملت منشآت تخزين أسلحة وصواريخ وأنظمة جوية ورادارات".