ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في حديث للقناة 14 الإسرائيلية ردا على سؤال بشأن الضغوط الأميركية، أنه "لن يمنعنا أحد من دخول رفح".
ولفت إلى "أننا لن نوقف القتال لأننا لا نوافق على بقاء حماس في غزة".
وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي، أن "السلطة الفلسطينية لن تكون جزءا من الحكومة المدنية في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوقف القتال والسلطة الفلسطينية لن تكون جزءا من الحكومة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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