مسؤولون أميركيون: ضربات أميركية بريطانية شُنت ضد الحوثيين بأكبر عمل عسكري منذ أسبوعين

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا عشرات الضربات ضد المسلحين الحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن) مساء السبت".

ولفت المسؤولون إلى أن "الضربات هي أكبر عمل عسكري ضد الحوثيين منذ أسبوعين"، مشيرين إلى أن "الضربات استهدفت البنية التحتية والأسلحة التي يستخدمها الحوثيون لتنفيذ هجماتهم".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، بأن "طائرات العدوان الأميركي البريطاني تشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.