أبو الحسن: هناك توجه لدى ميقاتي لفتح الدوائر العقارية رسميا اثر انتهاء اضراب الموظفين

كشف أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النيابي النائب هادي أبوالحسن، عن توجه لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يقضي بفتح الدوائر العقارية رسميا اثر انتهاء الموظفين من الإضرابات التي أعلنوها.
وأوضح أبو الحسن، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "موضوع إقفال الدوائر العقارية مرتبط أساسا بالحملة القضائية التي جرت على موظفي الدوائر العقارية وأدت إلى توقيف العديد منهم مما خلق أزمة معينة، بالتزامن مع المشكلة المطروحة حول الرواتب والأجور، فاتخذ الموظفون قرارهم بتوقيف العمل وأدى ذلك إلى الشغور في بعض المواقع".
وأضاف: "موقفنا كحزب تقدمي اشتراكي وكلقاء ديموقراطي محاسبة كل مرتش، لكن في المقابل يجب الأخذ بعين الاعتبار عدم تعطيل مصالح الناس وحرمان المالية العامة من الواردات، وكل ذلك مرده إلى قرارات عشوائية. أخيرا ونتيجة الضغوطات التي قمنا بها جميعا لأجل إعادة فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان، وعندما زرت الرئيس ميقاتي علمت منه انه بعد حل مشكلة الإضراب ستفتح الدوائر العقارية، وقد اقترحت عليه بعد التشاور مع قائد الجيش العماد جوزاف عون بهذا الخصوص بانه من الممكن رفد الموظفين بمتقاعدين إداريين في الجيش اللبناني، نظرا لكونه يوجد أكثر من 70 ألف معاملة في جبل لبنان".
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