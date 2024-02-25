أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، بأن "طائرات العدوان الأميركي البريطاني تشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء". ولفتت إلى أن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارتين مزارع الجر بمديرية عبس في محافظة حجة". كما أكدت أن "طائرات العدوان الأميركي البريطاني استهدفت بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة قراضة بمديرية حيفان وبغارة شبكة الاتصالات بمنطقة شمير بمديرية مقبنة في محافظ تعز".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام يمني: غارات أميركية بريطانية على صنعاء ومناطق في محافظتي تعز وحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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