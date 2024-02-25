أكد عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" في اليمن محمد البخيتي، أن القصف الأميركي البريطاني على اليمن "لن يحقق أهدافه بل سيوقض ضمائر بقية اليمنيين ويعزز من وحدة الصف الداخلي ويزيدنا اصرارا على مواصلة عملياتنا العسكرية المساندة لاخواننا في غزة".
وأوضح، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "الشعب اليمني شعب حر يقابل التحدي بالتحدي ولا تجدي معه عنجهية أميركا وبريطانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر البخيتي: القصف الأميركي البريطاني على اليمن لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة عملياتنا دعما لغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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