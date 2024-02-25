البخيتي: القصف الأميركي البريطاني على اليمن لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة عملياتنا دعما لغزة

أكد عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" في اليمن محمد البخيتي، أن القصف الأميركي البريطاني على اليمن "لن يحقق أهدافه بل سيوقض ضمائر بقية اليمنيين ويعزز من وحدة الصف الداخلي ويزيدنا اصرارا على مواصلة عملياتنا العسكرية المساندة لاخواننا في غزة".

وأوضح، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "الشعب اليمني شعب حر يقابل التحدي بالتحدي ولا تجدي معه عنجهية أميركا وبريطانيا".