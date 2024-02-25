ذكر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أن "طائرات تايفون التابعة لسلاح الجو البريطاني نفذت موجة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين (حركة أنصار الله)". ولفت إلى أن "القوات الجوية الملكية شاركت في موجة رابعة من الضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن"، موضحا "أننا عملنا مع حلفائنا لزيادة تدمير طائرات الحوثيين بدون طيار ومنصات إطلاق الصواريخ".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع البريطاني: نفذنا موجة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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