سريع: القوات اليمنية استهدفت سفينة نفطية أميركية بالصواريخ وسفنًا حربية أميركية بالمسيّرات

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، أن القواتب البحرية في القوات المسلحة اليمنية استهدفت "سفينة نفطية أميركية "TORM THOR" بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة في خليج عدن".

وكشف عن "استهداف عدد من السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة".

وأكد سربع أن "عملياتنا تأتي استجابة لنداءات شعبنا العظيم في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني"، مشيرا إلى "أننا سنواجه التصعيد الأميركي البريطاني بالمزيد من العمليات النوعية في البحرين الأحمر والعربي دفاعا عن بلدنا وشعبنا وأمتنا".

وشدد على أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".