اندلاع حريق هائل في الزراعات الكائنة على الطريق الدائري بمدينة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

اندلع حريق هائل في الزراعات المتاخمة للطريق الدائري بالقرب من كورنيش النيل بمدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في الزراعات الكائنة على الطريق الدائري، أمام مستشفى التأمين الصحي بوسط مدينة بني سويف.

انتقل رجال الحماية المدنية على رأس سيارة إطفاء، وجرت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها للمناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية،

جرى تحرير محضر بالواقعة، وجارِ الفحص والمعاينة، وتحريات المباحث حول الحريق، لمعرفة الأسباب.