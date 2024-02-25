شبورة ورياح مثيرة للرمال.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس ، يسودها، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن الأحوال الجوية، تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، في أقصى الغرب، على فترات متقطعة.

وأوضحت، أن الطقس سيتأثر بشبورة مائية كثيفة أحيانًا، حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب، على بعض المناطق.