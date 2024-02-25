الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية دمرت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والبحر الأسود

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن "الدفاع الجوي الروسي أحبط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي على الأراضي الروسية، ودمر طائرتين دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود وأربعا أخرى فوق البحر الأسود".

وأوضحت الوزارة، أن "الليلة، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية"، لافتةً الى أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود (طائرتان مسيرتان) وفوق البحر الأسود (4 طائرات مسيرة)".

وأضافت "القوات الروسية أفشلت الهجوم المضاد الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف".