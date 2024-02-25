انطلاق التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية بالمناطق النائية بالشرق الأقصى

افادت وكالة "تاس" عن انطلاق التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها والواقعة في منطقة الشرق الأقصى.

واعلن نائب رئيس لجنة الانتخابات الإقليمية في كامتشاتكا إيغور شامراييف، إن حوالي 30 ألف شخص سيتمكنون من التصويت مبكرا، مضيفا أنه سيتم فتح أكثر من 120 مركز اقتراع للبحارة والصيادين، بما في ذلك على متن الغواصات التي تقوم بالخدمة القتالية في مياه شبه جزيرة كامتشاتكا وخارجها.

وفي تشوكوتكا المجاورة، سيشارك أكثر من 4 آلاف ناخب من المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها في التصويت المبكر، وحسب رئيس لجنة الانتخابات الإقليمية نيكولاي غونشاروف، فإن أعضاء لجان الانتخابات المحلية سيصلون إلى تلك المناطق بالمروحيات والمركبات الصالحة لجميع التضاريس.

وفي إقليم خاباروفسك أيضا، لا يمكن التواصل مع عدد كبير من التجمعات السكنية النائية إلا عن طريق الجو.

وستتاح إمكانية التصويت المبكر لنحو 12.9 ألف ناخب في ياكوتيا، ونحو 15 ألف ناخب في ماغادان وأكثر من 5 آلاف ناخب في إقليم آمور.

وقرر مجلس الفدرالية الروسي عقد الانتخابات الرئاسية في 17 اذار 2024، كما قررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت ثلاثة أيام أي في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر ثلاثة أيام.