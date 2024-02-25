علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريح رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني حول دور روسيا بهجوم "حماس" على إسرائيل، معتبرا إن "السبب يعود لجينات خفية من ماضيها الفاشي".

ولفت مدفيديف الى "عدد أصحاب الرؤوس الغبية في قيادات الدول الغربية يتزايد كل يوم. وقد قالت ميلوني الآن في كييف إنه لو لم تشن روسيا العملية العسكرية الخاصة، فإن حماس لم تكن لتهاجم إسرائيل. أوه، إنها تعاني بالفعل من مشاكل كبيرة في رأسها، أو ربما لعبت الجينات الفاشية المخفية في الماضي دورها الكبير في ذلك".