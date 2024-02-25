انت الان تتابع خبر تضارب في التصريحات بشأن رفع العقوبات التركية عن مطار السليمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة كاروان علي يارويس، إنَّ اللجنة وعقب عقدها اجتماعاً موسعاً مع سفير تركيا المعتمد في بغداد خلال زيارة ميدانية لها أجرتها إلى البصرة وتحديداً إلى ميناء الفاو، نجحت برفع العقوبات التي فرضتها تركيا على مطار السليمانية الدولي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ اللجنة سبق أن فتحت تحقيقاً لمتابعة أسباب فرضها، مشدداً على عدم وجود أي خلل فني أو إداري يستوجب ذلك الإجراء، عاداً العقوبات سياسية بحتة، مؤكداً أنَّ الرفع سيعزز أواصر العلاقة بين العراق وتركيا، آملاً أن تعود الرحلات الجوية من تركيا إلى مطار السليمانية خلال المدة القليلة المقبلة.

وبيّن يارويس أنَّ الجانبين ناقشا آخر التطورات المتحققة بمشروع طريق التنمية وأهميته للبلاد، وتعزيز دور تركيا بتقديم الدعم لإكماله، وأهمية تبادل الخبرات بين البلدين بشأن ذلك وتنفيذ المشروع بالطريقة التي تتلاءم وحاجة البلاد.

لكن عاد، نفى عضو لجنة النقل والاتصالات النيابيَّة كاروان يارويس، ما نقلته عنه صحيفة "الصباح" الرسمية من تصريحات بشأن رفع العقوبات التركية عن مطار السليمانية الدولي.

وقال يارويس في توضيح عممه على وسائل الإعلام، إن "جريدة الصباح العراقية نشرت بعددها الصادر هذا اليوم، تصريح باسمي، بان تركيا رفعت العقوبات عن المطار، هذا التصريح بعيد كل البعد عن الصحة".

وجاء الحظر التركي على المطار، مطلع نيسان الماضي، بعد هجوم نفذته طائرة مسيّرة استهدفت قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، الذي كان في زيارة سرية إلى السليمانية وتم استهدافه داخل مطار السليمانية.