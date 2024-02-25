حكومة الاحتلال تفتح تحقيقًا بشأن إطلاق نار على قاعدة عسكرية جنوبي البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتح تحقيق في عملية إطلاق نار على قاعدة عسكرية جنوبي البلاد.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن الجيش قرر أن يفتح تحقيقا في واقعة إطلاق نار على قاعدة عسكرية في بلدة عراد الواقعة جنوبي البلاد.

وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة، الليلة الماضية، نتيجة إطلاق نار على قاعدة للجيش الإسرائيلي، ما دفع بالشرطة العسكرية إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

ومساء أمس السبت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني بالقرب من قاعدة عسكرية للجيش جنوبي البلاد، حيث ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أحد المشتبه فيهم قد اقترب من قاعدة تدريب عسكرية تابعة لفرقة "ناحال" القريبة من بلدة عراد جنوبي إسرائيل، وسمع إطلاق نار في المنطقة في الوقت نفسه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء السبت، مقتل قائد سرية بقواته العسكرية برتبة رائد خلال المعارك شمالي قطاع غزة، حيث ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن إيال شومينيوف (24 عاما) قائد سرية بالجيش الإسرائيلي برتبة رائد قد قتل خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.