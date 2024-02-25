المرصد السوري: مقتل عنصرين من حزب الله باستهداف اسرائيلي لشاحنة قرب الحدود السورية-اللبنانية

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، عن مقتل عنصرين من حزب الله باستهداف اسرائيلي لشاحنة مدنية قرب الحدود السورية-اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق، خلال ساعات الصباح الأول.

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