حمدان: النهوض الوطني لن يستقيم إلا بالحوار وما يجري على مساحة فلسطين ولبنان هو أكبر من حدث أمني

أشار عضو هيئة الرئاسة في "حركة امل" خليل حمدان، خلال احياء حركة أمل وكشافة الرسالة الاسلامية الذكرى السنوية "لشهداء مواجهة دير أنطار" في النادي الحسيني لبلدة عين بوسوار، الى أن "الإمام الصدر حررنا من العصر الإسرائيلي وتهويد القيم مطلقا العنان لشعاره الذي بات على كل شفة ولسان إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام".

ولفت حمدان، الى أن "ما يجري على مساحة فلسطين ولبنان هو أكبر من حدث أمني بل هو مشروع يهدف إلى إحلال نكبة فلسطينية ثانية ويهدف إلى كسر إرادة جميع المقاومين وذلك لم يعد سراً ولكن صمود المقاومة الأسطوري في غزة والضفة الغربية ولبنان أفشل مخطط تصفية القضية الفلسطينية بالرغم من جرائم حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش العدو الصهيوني الذي يستهدف الحجر والبشر والأطفال حتى في أسرتهم داخل المستشفيات".

وذكر أن "بعض القوى في لبنان تتجرأ على المقاومة عبر الاستخفاف بخطة الأعداء بل هناك من يتسامح مع العدو الصهيوني وممارساته ويصوّب على المقاومة وسوريا وإيران ونقول لهؤلاء أن تجاهل مخاطر مخططات العدو الصهيوني لا يستقيم مع المخاطر المحدقة بلبنان والمنطقة وخطر إسرائيل على لبنان هو ليس بجديد".

وأضاف "في لبنان بحاجة إلى جرعات إضافية من التضامن الداخلي للمساهمة في عملية رحلة النهوض الوطني وذلك لن يستقيم إلا بالحوار وصولاً إلى النتائج المرجوة وخاصة أن التوازن داخل المجلس النيابي هو توازن سلبي حيث لا أكثرية حاكمة ولا أقلية محكومة فالكل بحاجة إلى الكل خاصة في هذا الظرف".