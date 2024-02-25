كاميرون: الحوثيون يواصلون هجماتهم على سفن الشحن رغم التحذيرات وسندعم أقوالنا بالأفعال

اشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الى انه " نفذنا بالاشتراك مع الولايات المتحدة ضربات على أهداف عسكرية للحوثيين"، مشيرا الى ان "الحوثيين يواصلون هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر رغم التحذيرات وسندعم أقوالنا بالأفعال".

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