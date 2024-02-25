أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "وفداً إسرائيلياً سيسافر إلى قطر خلال الأيام المقبلة لبحث تفاصيل صفقة تبادل الأسرى، وهناك سباق مع الزمن لمدة أسبوعين للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن قبل شهر رمضان".
وكشفت القناة، نقلاً عن مصدر، أن "ثمة تفاؤل كبير بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن"، مضيفةً "تقدم كبير وأساس للنقاش يمكن عبره بناء عناصر المفاوضات والتوصل لاتفاقات".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: سباق مع الزمن لمدة أسبوعين للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن قبل رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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