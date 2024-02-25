القناة 12 الإسرائيلية: سباق مع الزمن لمدة أسبوعين للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن قبل رمضان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "وفداً إسرائيلياً سيسافر إلى قطر خلال الأيام المقبلة لبحث تفاصيل صفقة تبادل الأسرى، وهناك سباق مع الزمن لمدة أسبوعين للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن قبل شهر رمضان".

وكشفت القناة، نقلاً عن مصدر، أن "ثمة تفاؤل كبير بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن"، مضيفةً "تقدم كبير وأساس للنقاش يمكن عبره بناء عناصر المفاوضات والتوصل لاتفاقات".