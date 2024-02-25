يخدم جهود التنمية والتعليم الفني.. إشادة برلمانية باتفاق مصر وألمانيا بشأن "المخلفات الصلبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023؛ بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

وأكد القطامي أن ما تفعله الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي في السعي لعقد اتفاقيات مع جهات مانحة لتوفير فرص تمويلية، من منح وقروض ميسرة؛ لتطوير قطاعات متعددة، أمر محمود ويجب الاستفادة القصوى من تلك المشروعات، لأنها تمثل الخروج من عنق الزجاجة في مصر؛ خصوصًا ما يتعلق بتطوير التعليم الفني والتكنولوجي الذي يخدم قدرة مصر على الإنتاج والتصدير بشكل مباشر.. وليس فقط تصدير منتجات؛ ولكن أيضًا تصدير عمالة مدربة للخارج، خصوصًا في ظل ما تعانيه دول الاتحاد الأوروبي من نقص في الأيدي العاملة.

ولفت أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لم يظهر منه للنور أي شيء بخلاف إنشاء جهاز لإدارة المخلفات الصلبة حتى الآن، وهو ملف في غاية الخطورة والأهمية؛ يجب أن تضخ كل المبالغ بشكل علمي منظم لتحقيق أقصى استفادة منها.

ونوه القطامي بأنه يوافق على الاتفاقية المعروضة؛ خصوصًا أنها تعمل على دفع جهود التنمية التي تحتاج إليها الدولة المصرية، وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2023، بجانب أنها تسهم في توطيد العلاقات الودية والمتميزة التي تربط مصر بألمانيا الاتحادية.

وأكد الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أهمية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر؛ بقيمة 80 مليون يورو.

وقال رضوان إن الاتفاق يشمل ثلاثة موضوعات مهمة؛ أهمها ملف التعليم الفني، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يعد قاطرةَ التقدم في الدول، مطالبًا بأن يتم التنسيق والمشاركة مع الجانب الألماني في قطاع التعليم الفني، وذلك بهدف الاستفادة من ألمانيا ونقل التكنولوجيا في التعليم الفني وتطوير ذلك الملف في مصر.

ودعا النائب إلى التوسع في المدارس التكنولوجية، معلنًا أن لديه أرضًا في دائرته جاهزة لإنشاء مدرسة تكنولوجية.

وتابع عضو مجلس النواب: أيضًا ضمن موضوعات الاتفاق، ملف إدارة المخلفات، وهو ملف مهم في مصر، يمكن الاستفادة منه كمصدر للطاقة الخضراء في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس لمناقشة اتفاق التعاون المالي بمبلغ ۸۰ مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.