شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب: علينا أن نتكاتف معا من أجل المصلحة الفضلى للطفل الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الأطفال في قارة أفريقيا يواجهون التحديات المتزايدة الناتجة عن العديد من القضايا وعلى رأسها تغيير المناخ، والنزاعات المسلحة، والاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال ترأسها مجموعة العمل المعنية بحقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت خطاب: "علينا أن نتكاتف معاً من آجل المصلحة الفضلى للطفل، وخاصة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة للطفل وبروتكولاته الاختيارية، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، والميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والآليات الدولية والإقليمية المعنية.

وتم خلال المناقشة التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس استعراض ومناقشة اللائحة الاساسية لمجموعة العمل، وانتخاب نائب رئيس المجموعة وعدد 2 مقررين، كما تم مناقشة مهام المجموعة والأدوار التي يجب القيام بها من اجل حماية حقوق الطفل، فضلاً عن الدعم والمساندة للجهود المبذولة على المستويات الإقليمية والدولية".

واتفقت مجموعة العمل على التفاعل مع آليات التعاهدية للأمم المتحدة وعلى رأسها لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل، والآليات المنبثقة عن الاتحاد الافريقي ومنها اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاه.

يذكر أن مجموعة العمل المعنية بحقوق الطفل بالشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ترأسها السفيرة مشيرة خطاب وتتكون عضويتها من عدد من المؤسسات الوطنية الافريقية ( الجزائر، المغرب ، جنوب افريقيا، توجو، الكنونغو الديمقرطي، بوروندي، ملاوي ) .