خارجية إيران: الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن مغامرة خارج القوانين وانتهاك صريح لسيادته

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "الهجمات الأميركية البريطانية على مغامرة خارج القوانين وانتهاك صريح لسيادته"، معتبرة ان "بريطانيا والولايات المتحدة تعملان على تشديد الأزمة والصراع في المنطقة وتوسيع دائرة الحرب". وامش نفذت القوات الأميركية والبريطانية ضربات جوية في اليمن استهدفت أكثر من 12 هدف، حسبما ذكر مسؤولون. واكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الضربات تهدف إلى "مواصلة تعطيل وإضعاف قدرات ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران". وأضاف أوستن "سنواصل التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية والتي تضر باقتصادات الشرق الأوسط وتسبب أضرارا بيئية وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى".

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