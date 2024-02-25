أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "طائرة استطلاع تجسسية نوع ام كا تحلق في هذه الاثناء فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا مع قصف مدفعي يستهدف موقع السماقة خراج بلدة كفرشوبا". كذلك أفاد المراسل، بأن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارات وهمية في منطقة العرقوب فوق حلتا وكفرشوبا كما تم اطلاق صواريخ اعتراضية فوق الوزاني".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قصف اسرائيلي استهدف موقع السماقة خراج كفرشوبا وغارات وهمية في العرقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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