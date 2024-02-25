فضل الله: لضرورة توحيد الموقف اللبناني ورص الصفوف في مواجهة اعتداءات العدو

استقبل السيد علي فضل الله المستشار الاعلامي لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى الشيخ عامر زين الدين يرافقه المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات حيث جرى التداول في عدد من القضايا المحلية والإقليمية وسبل تعزيز الاخوة الإنسانية وتعميقها في العالم.

واعتبر فضل الله، ان "فكرة الأخوة الإنسانية التي يقوم عليها الدين تحميه وتطهره من الأحقاد والعصبيات وتفتح قلوب اتباع هذه الأديان على المحبة والتعاون وتزيل الكثير من التوترات والانقسامات لتقوم العلاقة بينها على ما ينسجم مع جوهر الأديان الحقيقي وقيمها القائمة على العدل والمحبة والإحسان والتسامح ومواجهة الظلم والفساد".

وأشار الى ان "مشكلتنا في هذا الوطن اننا سخرنا الدين وجعلناه أداة في خدمة السياسيين واهوائهم بدلا من أن تكون ال​سياسة​ خاضعة لقيم الدين وتعاليمه"، معتبرا ان "دور رجال الدين ان يكونوا صمام امان في هذا الوطن ويعملوا على حماية هذا التنوع".

ودعا الجميع إلى "الابتعاد عن كل خطاب موتر وكل لغة تثير الحساسيات والعصبيات وتؤجج النفوس بالأحقاد وان كان هناك لدى هذا الفريق او هذه الطائفة من هواجس او جهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع أو هذه القضية فإنها تعالج بالحوار والمكاشفة وتطرح في الأطر والمواقع المناسبة".

وحيا كلَّ "هذه التضحيات الغالية التي تقدَّم في الجنوب"، داعيا إلى "ضرورة توحيد الموقف اللبناني ورص الصفوف في مواجهة اعتداءات هذا العدو التي تطال البشر والحجر ومنعه من التمادي فيها حفاظا على سيادة هذا الوطن ووحدته الداخلية".

وأكد فضل الله، على "ضرورة مضاعفة الجهود وتقديم التنازلات من الافرقاء حتى الوصول إلى حل في موضوع الاستحقاق الرئاسي مستغربا لجوء الحكومة إلى زيادة سلسلة من الضرائب على الطبقة الفقيرة بدلا من السعي لحل أزمات هذا الوطن بطريقة لا تهدد استقراره الاجتماعي والاقتصادي".