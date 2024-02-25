ايهود باراك يدعو إلى حصار الكنيست الإسرائيلي: نتانياهو مستعد للمخاطرة بحياة الأسرى ليظهر قوياً

اتهم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتانياهو بأنه مستعد لتعريض الأسرى الإسرائيليين الاسرى في غزة للخطر "على حساب إظهار نفسه قوياً".

واوضح باراك لإذاعة الجيش الإسرائيلي، "بالنسبة لنتانياهو، الظهور قوياً أكثر أهمية من التوصل إلى اتفاق، فهو مستعد للمخاطرة بحياة الاسرى”.

ودعا باراك الإسرائيليين إلى تنظيم احتجاجات مناهضة لحكومة نتانياهو، قائلاً: "نحتاج إلى 300 ألف مواطن لمحاصرة الكنيست بالخيام ليلاً ونهاراً لمدة ثلاثة أسابيع". واعتبر أن نتانياهو سيدرك أن وقته قد انتهى وأنه لا توجد ثقة به عندما تصل البلاد إلى الإغلاق.

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 18 شخصًا خلال قمعها مظاهرة في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، طالبت بإبرام صفقة مع “حماس“، مقابل الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، وإقالة حكومة بنيامين نتانياهو.

والأسبوع الماضي، أعلنت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، تصعيد ما وصفوها بـ”الإجراءات النضالية” للضغط على الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو للإفراج عن أبنائهم.

ويتظاهر أهالي الأسرى بوتيرة شبه يومية، لمطالبة الحكومة بالتحرك الفعلي للإفراج عن أبنائهم.