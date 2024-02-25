السلطات اليابانية تخصّص 613 مليون يورو كمساعدات إضافية للمتضرّرين من زلزال رأس السنة

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أنّ "اليابان ستخصّص 613 مليون يورو إضافية لإعادة بناء المناطق المدمّرة جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد في الأول من كانون الثاني، ليصل المبلغ الإجمالي المخصّص إلى 1,6 مليار يورو".

وأعلن كيشيدا، عن "رصد مساعدات مالية جديدة السبت خلال زيارة إلى المناطق المتضررة من الزلزال لتقييم الوضع"، لافتاً الى أن "الظروف المعيشية في الملاجئ الموقتة تتحسّن، لكن الواقع صعب".

وأضاف أنّ "الزيارة جدّدت عزم الحكومة على العمل على تقديم المزيد من الدعم".

ودمّر الزلزال الذي بلغت قوته 7,5 درجات وتبعته هزات ارتدادية أجزاء من منطقة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان. وقُتل 241 شخصاً جراء الكارثة، وما زال أكثر من 10 آلاف شخص يقيمون في ملاجئ، وما زالت المياه مقطوعة عن بعض المناطق.

ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على الموارد الإضافية البالغة نحو 100 مليار ين (613 مليون يورو) في الأيام المقبلة.